Украинец Семенов завоевал "бронзу" в гонке на 20 км Кубка мира в Антхольце

Сергей Семенов из Чернигова завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 км 6-го этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).
"Золото" украинцу не позволил выиграть единственный промах во время последнего, 20-го выстрела на огневых рубежах, сообщает "Укринформ".
Остальные наши биатлонисты заняли такие места: Владимир Семаков - 16-е, Артем Прима - 45-е, Александр Жирный - 49-е, Дмитрий Пидручный -82-е.
Первым на дистанции был россиянин Антон Шипулин, вторым - лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад из Франции.
Это второе призовое место представителей украинского биатлона на нынешнем Кубке мира. На 2-м этапе "бронзу" в словенской Поклюке завоевала женская эстафетная команда.
В заключительные два дня 6-го Кубка мира пройдут по две гонки.
В субботу пройдет женский-масс старт на 12,5 км (начало в 14.25) и мужская эстафета 4х7,5 км (16.10). В воскресенье мужчины будут соревноваться в масс-старте на 15 км (11.55), а женщины в эстафете 4х6 км (15.40).
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