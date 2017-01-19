Лучшими молодыми футболистами Украины 2016 года стали Коваленко и Цыганков

По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-21 был признан Виктор Коваленко из донецкого "Шахтера", а в категории U-19 - Виктор Цыганков из киевского "Динамо", сообщает "Золотой талант".

Коваленко в своей возрастной категории победил с большим отрывом от конкурентов. В финальном раунде голосования, куда попадали только лучшие игроки по итогам месячных опросов, 21-летний полузащитник сборной Украины набрал 381 балл, к которым добавились еще 42 бонусных. В итоге получилось 423.

Из 177 респондентов, среди которых были тренеры, эксперты, журналисты, Коваленко упомянули 146 раз, в том числе 104 — под №1.

Всего полузащитник Шахтера набрал 71,75% возможных очков. Это больше, чем у Ивана Ордеца в 2013-м (53,96%) и у Руслана Малиновского в 2014-м (62,09%), но намного меньше, чем у Ивана Петряка в 2015-м (93,5%).

В свою очередь, Цыганков был также признан лучшим среди ровестников практически единодушно. 19-летний полузащитник национальной сборной Украины набрал 441 балл. Его назвали в своих тройках респонденты проекта Золотой Талант — тренеры, эксперты, журналисты — в 166 случаях из 177. Причем 125 раз — под №1. Всего Цыганков получил 83,05% возможных голосов.

За четырехлетнюю историю проекта Золотой Талант это — второй показатель для финалистов. Больше было только у Валерия Лучкевича из Днепра в 2014-м (88,79%). В 2016-м Виктор Коваленко из Шахтера получил 80,34%, в 2013-м Эдуард Соболь из Шахтера — 59,67%.

Золотой талант - общенациональная премия для молодых украинских футболистов. Победители определяются по итогам календарного года в двух возрастных категориях – Under 21 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 21 года) и Under 19 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 19 лет). Годовой рейтинг формируется на основе ежемесячных опросов тренеров, директоров спортивных школ, экспертов, журналистов, болельщиков. В конце года проводится итоговое голосование, к которому участники приходят с бонусными баллами (за успехи в ежемесячных опросах). В марте 2013 года был проведен первый ежемесячный опрос.

Напомним, что бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос был назван лучшим футболистом чемпионата Украины в 2016 году. x

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