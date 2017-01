Тайсон снял клип, анонсируя бой между рэперами

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон стал рэпером и выпустил клип. Легенда бокса спел вместе с известным RnB-исполнителем Крисом Брауном. Песня называется "If You Show Up", а в клипе снялись грудастые девушки.

Песня приурочена предстоящему бою Криса с другим рэпером Солджа Боем. Именно "Железный Майк" и готовит Брауна к бою.

Солджа будет тренировать другой суперчемпион - Флойд Мейвезер.

Рэперы решили выяснить отношения в ринге из-за длительной вражды в соцсетях.

Справка

Майк Тайсон ( Michael Tyson; 30 июня 1966, Бруклин, Нью-Йорк, США) - американский боксёр-профессионал, выступавший в супертяжёлой весовой категории. Чемпион мира в супертяжёлой (версия WBC, 1986-1990 и 1996; версия WBA, 1987-1990; версия IBF, 1987-1990) весовой категории. В 20-летнем возрасте стал самым молодым чемпионом мира в истории тяжёлого веса. Прозвище - Железный Майк.

