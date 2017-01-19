Антидопинговый центр Украины присоединился к требованиям отстранить РФ от всех соревнований

НАДЦ Украины присоединяется к требованиям 19 Национальных антидопинговых организаций (НАДО) об отстранении России от всех международных соревнований.
Об этом сообщает официальный сайт Национального антидопингового центра Украины.
10 января 2017 в Дублине (Ирландия) закончил работу специальный саммит НАДО. На нем были обсуждены вторую часть отчета Макларена по расследованию факта системного государственного содействия использованию допинга в российском спорте.
"В свете приведенных в отчете фактов лидеры ряда НАДО призвали отстранить все российские спортивные организации от международных соревнований (с предоставлением возможности российским спортсменам выступать в качестве нейтральных атлетов при условии выполнения ими определенных требований), кроме того, было предложено объявить мораторий на проведение любых международных соревнований на территории Российской Федерации в будущем, а также отменить проведение уже назначенных международных соревнований", - говорится в обращении.
Отмечается, что соответствующие пресс-релизы пока размещены на сайтах национальных антидопинговых организации Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Южной Африки, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Японии.
"Минмолодежспорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждает грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне.
Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву указанных стран по отстранению российских спортивных организаций от международных соревнований и введение моратория на проведение международных соревнований на территории РФ, а также одобряет все действия WADA и поддерживает создание независимого органа по тестированию", - добавляется в заявлении организации.
Соответствующее письмо от НАДЦ Украины официально направлено в институт Национального антидопинговых организаций (НАДО).
Напомним, экс-глава WADA рассказал, когда Россию могут лишить права проведения ЧМ-2018.
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