"Химик" потерпел десятое поражение в Лиге чемпионов ФИБА

Баскетболисты южненского "Химика" потерпели десятое поражение в групповом турнире Лиги чемпионов ФИБА и досрочно лишились шансов на продолжение борьбы в турнире.

В предпоследнем, 13-м туре группы В команда Виталия Степановского 18 января уступила в Измире турецкому клубу "Пинар Каршияка" - 70:77 (13:22, 13:12, 22:22, 22:21), сообщает Укринформ.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Автодор" (Россия) - "Умана Реер" (Италия) - 102:67 (25:12, 16:15, 29:25, 32:15)

"Орадя" (Румыния) - "Катайя Баскет" (Финляндия) - 101:91 - в овертайме (24:18, 21:22, 19:18, 21:27, 16:6)

"Маккаби" (Ришон, Израиль) - "Ле-Ман" (Франция) - 73:65 (18:27, 14:17, 24:11, 17:10).

Турнирное положение: "Ле-Ман" - 22 очка, "Пинар Каршияка" - 21, "Умана Реер" - 21, "Катайя Баскет" - 19, "Орадя" - 19, "Автодор" - 19, "Маккаби" - 19 , "Химик" - 16.

В заключительном туре 24 января "Химик" в Южном встретится с "Маккаби".

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