Долгополов покидает Australian Open

Украинцу Александру Долгополову не удалось пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

На Hisense Arena Долгополов в четверг, 19 января, уступил посеянному под 6-м номером французу Гаэлю Монфису - 3:6, 4:6, 6:1, 0:6, сообщает Укринформ.

Матч продолжался 1 час 56 минут. Киевлянин выиграл 3 гейма на подаче соперника, допустил 5 двойных ошибок, 6 раз подав на вылет. На счету француза 17 эйсов, 6 брейков и 5 двойных ошибок.

Следующим соперником Монфиса будет 32-й номер "посева" немец Филипп Кольшрайбер, который взял верх над американцем Дональдом Янгом - 7:5, 6:3, 6:0.

Напомним, днем ранее Долгополов выбыл из борьбы в парном разряде Australian Open. В стартовом матче украинско-австрийский дуэт Долгополов/ Геральд Мельцерпроиграл испанскому тандему Фелисиано Лопес/Марк Лопес (4:6, 6:3, 4:6).

На Australian Open продолжает борьбу украинка Элина Свитолина.

Отметим, во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису 117-я ракетка мира Денис Истомин обыграл прошлогоднего победителя турнира, второго в рейтинге Новака Джоковича, передает LB.ua.

Матч завершился со счетом 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4.

Победа Истомина тем более удивительна, что AusOpen - любимый турнир Большого шлема для Джоковича. Серб побеждал здесь шесть раз - в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.

Выступающий за Узбекистан Истомин получил шанс выступить на "мейджоре" благодаря победе в азиатско-тихоокеанском плей-офф за право получить wild card.

Джокович был первой ракеткой мира на протяжении 122 недель подряд до ноября 2016 года, когда его с теннисного трона сместил шотландец Энди Маррей.

Джокович впервые проиграл игроку, не входящему в топ-100 мирового рейтинга, на турнирах Большого шлема.

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