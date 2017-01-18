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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 18 января 2017 г.
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Жданов назвал дисквалификацию гроссмейстера Аникеева элементом гибридной войны РФ против Украины
время публикации: 22:35
последнее обновление: 22:35
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Жданов назвал дисквалификацию гроссмейстера Аникеева элементом гибридной войны РФ против Украины

Решение правления Международной федерации шашек (IDF) о повторной дисквалификации украинца Юрия Аникеева, теперь уже на 3 года, является незаконным и политическим решением, заявляет министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Это элемент тотальной гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, в том числе, путем использования карманных и подконтрольных Кремлю международных спортивных федераций. Ведь не секрет, что руководство Международной федерации шашек практически полностью состоит из граждан России. По имеющейся информации, решение о дисквалификации Юрия Аникеева также увязывалось с кураторами функционеров IDF в российских властных структурах", - написал он на своей странице в Facebook в среду 18 января.

Жданов отметил, что Аникеев, несмотря на различные конформистские предложения, которые ему поступали, "не прогнулся, не сломался, не отказался от своих взглядов и личного права надевать на соревнования национальную украинскую одежду, одним из неотъемлемых элементов которого является наша вышиванка".

Министр призвал неравнодушных патриотов, представителей бизнеса, меценатов, юристов предоставить Аникееву финансовую и юридическую помощь для отстаивания своих прав в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне.

"Реалии таковы, что подача и сопровождение иска требует достаточно больших средств, не менее 50 тыс. евро, которых у нашего спортсмена и профильной федерации нет. А государство не может вмешиваться в этот процесс. Прошу всех, кто хочет оказать необходимую помощь, контактировать с Федерацией шашек Украины, которая впоследствии опубликует соответствующие реквизиты", - отметил он.

Юрий Аникеев – международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Украины. Чемпион мира 2004 года по бразильским шашкам-64, чемпион мира 2016 года по международным шашкам-100 в быстрой программе, чемпион Европы 2005 года в блице по международным шашкам, многократный чемпион Украины по шашкам 100 и 64.

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