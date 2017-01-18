Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
В поединке второго раунда посеянная под 11-м номером харьковчанка одержала победу над Джулией Бозерап, обыграв американку за 1 час 16 минут со счетом 6:4, 6:1, сообщает Укринформ.
Следующей соперницей Свитолиной будет 24-й номер "посева" россиянка Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над своею соотечественницей Наталией Вихлянцевой - 6:2, 6:2.
Напомним, Александр Долгополов во втором круге Australian Open встретится в четверг с 6-й "ракеткой" турнира французом Гаэлем Монфисом.
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