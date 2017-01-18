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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 18 января 2017 г.
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Хавбек сборной Украины отметил своё возвращение после травмы забитым голом
время публикации: 11:38
последнее обновление: 11:38
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Игрок сборной Украины Руслан Малиновский забил первый мяч в составе бельгийского "Генка". Вчера гол украинского полузащитника помог команде избежать поражения в игре с "Остенде", передает "Футбол Украины".

Встреча проходила в рамках полуфинала Кубка Бельгии. Малиновский вышел на поле в стартовом составе. Это было первое появление футболиста на поле после травмы, которую он получил в конце мая 2016 года.

Точный удар удался Малиновскому на 55-й минуте. Интересно, что к этому моменту команда украинца проигрывала со счетом 0:1. Таким образом, хавбек спас "Генк" от поражения. Также в этой игре Малиновский получил желтую карточку.

Напомним, что в составе "Генка" Руслан Малиновский играет на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит донецкому "Шахтеру", в который он вернется по окончании сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Малиновский не сыграл ни одного матча.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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