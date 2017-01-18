Украинский новичок турецкого "Фенербахче" отметился голом в первом официальном матче

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Полузащитник "Фенербахче" Александр Караваев забил гол в дебютном официальном матче за новый клуб.
Караваев сумел переправить мяч в ворота "Генчлербирлии" на 24-й минуте матча Кубка Турции, передает "Новое время".
На данный момент в игре завершился первый тайм. Счет 1:2 в пользу "Фенербахче".
Ранее полузащитник "Фенербахче" Караваев выполнил два результативных действия в товарищеском матче против "Денизлиспора".
Напомним, Александр Караваев присоединился к турецкому клубу на правах аренды. Контракт игрока принадлежит донецкому "Шахтеру".
Позже Караваев заявил, что очень рад стать частью "Фенербахче", подчеркнув, что это клуб "с большой историей и фантастическими фанатами".
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