Египетский футболист включён в список террористов

Суд в Египте включил бывшего футболиста Мохаммеда Абутрику в список людей, связанных с терроризмом. Об этом сообщил адвокат спортсмена, пишет ВВС-Russian.
По словам адвоката, власти подозревают футболиста в финансировании запрещенной в стране организации "Братья-мусульмане". Организация была признана террористической в конце 2013 года.
Адвокат заявил, что он будет добиваться пересмотра этого решения.
Абутрика отрицает, что он, его компания или деловые партнеры когда-либо финансировали исламистов.
Согласно принятому в 2015 году антитеррористическому закону страны, людям, включенным в список, запрещается путешествовать, а их активы и паспорта могут быть конфискованы.
Правительство заморозило активы Абутрики еще в 2015 году. Защита футболиста пытается добиться разморозки активов.
Абутрика - один из самых успешных африканских футболистов своего поколения. Он закончил свою карьеру в 2013 году.
Во время президентских выборов 2012 года Абутрика открыто поддерживал Мухаммеда Мурси, который являлся кандидатом от "Братьев-мусульман". В итоге, Мурси тогда и стал президентом. Но всего через год Мурси был свергнут в ходе государственного переворота. После этого многие сторонники "Братьев-мусульман" были или убиты, или оказались в тюрьме.
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