Эльянов опережает чемпиона мира Карлсена на шахматном турнире в Голландии

Украинский гроссмейстер Павел Эльянов лидирует на шахматном супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее после четырех туров соревнований, сообщает официальный сайт соревнований.
В первых четырех партиях украинец трижды выиграл и сыграл вничью с Пенталой Харикришна (Индия). В частности, накнауне, в партии четвертого тура, Эльянов черными обыграл другого индийского шахматиста Баскарана Адбихана.
Эльянов сохраняет единоличное лидерство. В турнирной таблице украинец среди прочих опережает чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии, у которого 3 очка - две ничьи и две победы.
Также 3 балла у Уэсли Со из США. По 2,5 балла у Харикришны и экс-украинца из Симферополя Сергея Карякина, выступающего за Россию.
Сегодня, 18 января на турнире первый выходной день. Партии 5-го тура будут сыграны 19 января. Соревнования в Вейк-ан-Зее продлятся до 29 января.
Напомним, в конце декабря украинские шахматисты Василий Иванчук и Анна Музычук стали чемпионами мира по быстрым шахматам.
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