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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 18 января 2017 г.
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Украина поборется за право провести ЧЕ-2017 по боксу
время публикации: 15:39
последнее обновление: 15:39
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Украина поборется за право принять в июне чемпионат Европы-2017 по боксу среди мужчин

Украина поборется за право принять в июне чемпионат Европы-2017 по боксу среди мужчин.

Об этом в среду 18 января сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины (ФБУ).

"Мы направили официальную заявку в Европейскую Конфедерации бокса на проведение чемпионата Европы среди мужчин. В этом году континентальное первенство пройдет в июне, поэтому мы имеем достаточно времени, чтобы организовать и провести этот турнир на самом высоком уровне", - отметил президент ФБУ Владимир Продивус .

По предварительной информации, кроме Украины, на право проведения континентального первенства претендуют также Россия и Турция. В случае положительного решения в пользу Украины чемпионат Европы пройдет в Харькове.

Напомним, что наибольшим боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков провел матчевую встречу с участием "Украинская атаманов" во Всемирной серии бокса и мужской чемпионат Украины.

Напомним, что в 2017 году столица Украины принимает чемпионат мира по хоккею в группе А дивизиона ІА 2017 года.

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Среда, 18 января 2017 г.  

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