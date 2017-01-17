Украинец завоевал "золото" на чемпионате Европы по джиу-джитсу

Украинский спортсмен Ярослав Блажко завоевал золотую медаль чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу.

Об этом во вторник 17 января сообщил тренер спортсмена Евгений Скирда в своем Facebook.

На континентальном соревновании, проходящем в Лиссабоне (Португалия), наш соотечественник на пути к награде высшей пробы победил семь раз.

"Семь тяжелых столкновений, против лучших борцов мира, представителей: Бразилии, США, Испании, Германии. Выражаем огромную благодарность всем, кто нас поддерживает и помогает, это наша общая победа", - говорится в сообщении Скирды.

Напомним, что в марте прошлого года состоялся первый Чемпионат Украины по боевым искусствам "Комбат самооборона ИСО", который стал спартакиадой единоборств и стартом на чемпионат Европы по версии Internetional combat organization (ИСО). В Чемпионате Украины по смешанным единоборствам по международной версии "Комбат самооборона ICO" приняло участие 18 украинских клубов из 17 областей Украины.

Cсылки по теме: