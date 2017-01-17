В Англии билеты на бой Кличко - Джошуа раскупили в течение часа

На бой между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко продано более 80 тысяч билетов. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, передает "Апостроф".
"Билеты на бой пользуются феноменальной популярностью. Это самый большой бой в истории британского бокса, и мы могли бы продать все места дважды. Мы попросили увеличить вместимость арены на 5 тыс. и ждём ответа", - рассказал промоутер.
16 января в продажу поступила вторая часть билетов. После старта продаж билеты на бой Кличко - Джошуа раскупили в течение часа.
Поединок между Кличко и Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 29 апреля. О дате боя было объявлено сразу после победы Джошуа над американцем Эриком Молиной в Манчестере. Джошуа победил нокаутом в третьем раунде.
Президент WBA Джилберто Мендоса заявил, что победитель боя Кличко - Джошуа должен будет боксировать против кубинского боксера Луиса Ортиса.
Ранее Кличко признавался, что он большой поклонник Джошуа с того времени, как впервые увидел его в ринге, но отметил, что в их очном поединке дружбы не будет.
Уже состоялась первая пресс-конференция Кличко и Джошуа, в ходе которой боксеры провели дуэль взглядов.
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