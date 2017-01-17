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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 17 января 2017 г.
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Тренер "Марселя" прибег к видеоповтору на телефоне, чтобы указать арбитру на ошибку
время публикации: 10:14
последнее обновление: 10:21
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Во время матча французского чемпионата против "Монако" главный тренер "Марселя" Руди Гарсия с помощью своего телефона показал боковому арбитру видеоповтор, чтобы указать ему на ошибку

Во время матча французского чемпионата против "Монако" главный тренер "Марселя" Руди Гарсия с помощью своего телефона показал боковому арбитру видеоповтор, чтобы указать ему на ошибку, пишет "Новое время".

Эпизод случился в первом тайме, когда наставник провансальской команды был возмущен незасчитанным голом его подопечных в исполнении Бафетимби Гомиса из-за несправедливо защитанного положения вне игры.

Для подтверждения своей правоты Руди Гарсия достал телефон и показал лайнсмену на экране видеоповтор момента. Резервный арбитр вмешался в ситуацию и отвел тренера в сторону.

Сам поединок завершился победой "Монако" со счетом 4:1.

В декабре 2016 года нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду критически высказался по поводу введения видеоповторов в футболе. По его мнению, эта игра и телевидение несовместимы.

Перед этим в первом полуфинале клубного чемпионата мира между колумбийским Атлетико "Насьональ" и японской "Касимой" судьи прибегли к помощи видеоповтора для назначения пенальти. В итоге первым финалистом клубного чемпионата стала Касима.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что во время матчей ЧМ-2018 будут использоваться системы видеоповторов для помощи судьям.

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