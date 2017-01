Тренер "Марселя" прибег к видеоповтору на телефоне, чтобы указать арбитру на ошибку

Во время матча французского чемпионата против "Монако" главный тренер "Марселя" Руди Гарсия с помощью своего телефона показал боковому арбитру видеоповтор, чтобы указать ему на ошибку, пишет "Новое время".

Эпизод случился в первом тайме, когда наставник провансальской команды был возмущен незасчитанным голом его подопечных в исполнении Бафетимби Гомиса из-за несправедливо защитанного положения вне игры.

Marseille manager Rudi Garcia pulls out his phone to show the linesman he made an incorrect offside call. (Canal +) pic.twitter.com/P4JeGJYULk