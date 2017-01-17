Тренер "Марселя" прибег к видеоповтору на телефоне, чтобы указать арбитру на ошибку

Во время матча французского чемпионата против "Монако" главный тренер "Марселя" Руди Гарсия с помощью своего телефона показал боковому арбитру видеоповтор, чтобы указать ему на ошибку, пишет "Новое время".
Эпизод случился в первом тайме, когда наставник провансальской команды был возмущен незасчитанным голом его подопечных в исполнении Бафетимби Гомиса из-за несправедливо защитанного положения вне игры.
Marseille manager Rudi Garcia pulls out his phone to show the linesman he made an incorrect offside call. (Canal +) pic.twitter.com/P4JeGJYULk— Get French Football (@GFFN) 15 січня 2017 р.
Для подтверждения своей правоты Руди Гарсия достал телефон и показал лайнсмену на экране видеоповтор момента. Резервный арбитр вмешался в ситуацию и отвел тренера в сторону.
Сам поединок завершился победой "Монако" со счетом 4:1.
В декабре 2016 года нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду критически высказался по поводу введения видеоповторов в футболе. По его мнению, эта игра и телевидение несовместимы.
Перед этим в первом полуфинале клубного чемпионата мира между колумбийским Атлетико "Насьональ" и японской "Касимой" судьи прибегли к помощи видеоповтора для назначения пенальти. В итоге первым финалистом клубного чемпионата стала Касима.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что во время матчей ЧМ-2018 будут использоваться системы видеоповторов для помощи судьям.
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