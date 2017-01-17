Долгополов пробился во второй круг Australian Open

Украинский теннисист Александр Долгополов пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв в четырех сетах хорвата Борну Чорича, пишет LB.ua.
Долгополов легко взял две стартовые партии, но в третьем сете у него со старта начались проблемы. Со счета 0:2 по геймам украинец отыгрался, но на еще один брейк соперника ответить не сумел.
В четвертой партии Александр сходу сделал брейк, но в конце сета не смог подать на матч. Тай-брейк был не менее драматичным. Завершить встречу Долгополову удалось лишь с шестого матч-бола.
Итоговый счет 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(7).
Для Долгополова это первая победа в официальных матчах с июля прошлого года. С конца августа украинец не играл из-за травмы.
Во втором круге Долгополов встретится с победителем матча между Гаэлем Монфисом и Иржи Веселы.
Тем временем Катерина Бондаренко в Мельбурне уступила 21-й сеяной Каролин Гарсии из Франции. Украинка проиграла в двух сетах - 6:7 (4), 4:6, пишет "Апостроф".
Напомним, кроме Долгополова, из украинцев во второй круг AusOpen прошла Элина Свитолина. Леся Цуренко и Илья Марченко свои встречи проиграли, причем в соперниках у них были первые ракетки мира.
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