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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Ярмоленко заявил, что, как и раньше, хочет уйти в другой чемпионат, но "плакать" не будет
время публикации: 09:20
последнее обновление: 11:47
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Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что по-прежнему хочет перейти в другой чемпионат

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что по-прежнему хочет перейти в другой чемпионат.

"Сергей Станиславович (Ребров, – ред.) знает мою позицию, он знает, что я хочу уйти в другой чемпионат. Об этом знает и президент клуба. Но я повторюсь: никогда не ходил и не плакал, что меня не отпускают, и не собираюсь этого делать. Бывали, конечно, всякие ситуации, но пусть будет так, как будет. Я привык просто работать, отдавать все силы своей команде. А как там уже получится - посмотрим", - сказал игрок в интервью dynamo.kiev.ua.

При этом обсуждать слухи об интересе к нему со стороны "Наполи" или "Эвертона" Ярмоленко отказался. "Не хочется ничего обсуждать, не хочется комментировать слухи. У меня есть контракт с "Динамо". А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба", - сказал футболист.

В то же время Ярмоленко заявил, что для него чемпионаты России или Турции - не вариант.

Напомним, Ярмоленко - лучший игрок Украины в 2016 году.

Прошлы летом он мог перейти в "Сток Сити" за 15 млн евро, но президент "Динамо" Игорь Суркис отказался продавать игрока. Срыв трансфера Суркис объяснил "страхом опозориться в Лиге Чемпионов". Несмотря на присутствие Ярмоленко, "Динамо" заняло последнее место в групповом турнире ЛЧ и вылетело из еврокубков.

Ранее в СМИ появлялись многочисленные сообщения о возможном переходе Ярмоленко в известные европейские клубы. В частности сообщалось, что "Барселона" и "Челси" готовы заплатить за него 20 млн долларов.

В конце концов Ярмоленко подписал контракт с киевским "Динамо" до 2020 года.

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