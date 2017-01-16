Украинская сборная лидирует в командном зачёте паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

По результатам первых дней соревнований паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону украинская сборная занимает первое место.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.
"По итогам первых дней соревнований паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходит на Львовщине, сборная Украины занимает первое место в командном зачете", - говорится в сообщении.
По данным Национального комитета спорта инвалидов Украины, у нашей команды уже есть три золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды. Украина опережает команды Германии, Франции и Австрии.
В частности, на дистанции 20 км, стоя золото получил представитель Украины Игорь Рептюх. А в гонке на дистанции 15 км среди женщин в категории, стоя весь подиум был украинским: золотую награду добыла в борьбе Александра Кононова, "серебро" у Юлии Батенковой, третье место у Людмилы Ляшенко. Среди женщин с нарушениями зрения на той же дистанции украинки Оксана Шишкова и Ольга Прилуцкая завоевали "золото" и "бронзу", рассказали в Министерстве молодежи и спорта.
Напомним, Украина впервые в истории принимает паралимпийский Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону. Соревнования проходят с 13 по 20 января на базе Западного реабилитационно-спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины во Львовской области. В соревнованиях участвуют паралимпийцы из 18 стран.
Как сообщалось, паралимпийцы Украины на Играх в Рио-де-Жанейро установили 109 рекордов в трех видах спорта.
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