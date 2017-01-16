 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 16 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Украинская сборная лидирует в командном зачёте паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

время публикации: 16:16
последнее обновление: 16:16
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украинская сборная лидирует в командном зачёте паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

По результатам первых дней соревнований паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону украинская сборная занимает первое место.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

"По итогам первых дней соревнований паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходит на Львовщине, сборная Украины занимает первое место в командном зачете", - говорится в сообщении.

По данным Национального комитета спорта инвалидов Украины, у нашей команды уже есть три золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды. Украина опережает команды Германии, Франции и Австрии.

В частности, на дистанции 20 км, стоя золото получил представитель Украины Игорь Рептюх. А в гонке на дистанции 15 км среди женщин в категории, стоя весь подиум был украинским: золотую награду добыла в борьбе Александра Кононова, "серебро" у Юлии Батенковой, третье место у Людмилы Ляшенко. Среди женщин с нарушениями зрения на той же дистанции украинки Оксана Шишкова и Ольга Прилуцкая завоевали "золото" и "бронзу", рассказали в Министерстве молодежи и спорта.

Напомним, Украина впервые в истории принимает паралимпийский Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону. Соревнования проходят с 13 по 20 января на базе Западного реабилитационно-спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины во Львовской области. В соревнованиях участвуют паралимпийцы из 18 стран.

Как сообщалось, паралимпийцы Украины на Играх в Рио-де-Жанейро установили 109 рекордов в трех видах спорта.

facebook

Cсылки по теме:

Украинская паралимпийская сборная вернулась домой. Победу в Рио посвятили воинам АТО
// NEWSru.ua // Спорт // 22 сентября 2016 г.

Украинские паралимпийцы получат от государства 3,3 миллиона долларов призовых
// NEWSru.ua // Спорт // 19 сентября 2016 г.

В Рио-де-Жанейро стартовали Паралимпийские игры-2016
// NEWSru.ua // Спорт // 8 сентября 2016 г.

"Золотые" паралимпийцы Украины получат 40 тыс. долл., "серебряные" - 26, "бронзовые" - 18
// NEWSru.ua // Спорт // 19 августа 2016 г.

На Паралимпийских играх в Сочи украинцы завоевали первые награды - "серебро" и "бронзу"
// NEWSru.ua // Спорт // 8 марта 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:28
 Инаугурацию Трампа бойкотируют 22 конгрессмена
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 16 января 2017 г.  

Последняя новость – 16:28

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017