Неймар стал самым дорогим футболистом мира

Форвард испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар является самым дорогостоящим футболистом мира по данным Международного центра спортивных исследований (CIES).
24-летний игрок оценивается в 246,8 млн евро, сообщает официальный сайт CIES, передает "Укринформ".
Десятка самых дорогостоящих футболистов мира выглядит так:
1. Неймар ("Барселона", сборная Бразилии) - 245,6 млн евро
2. Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины) - 170,5 млн
3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", сборная Франции) - 155,3 млн
4. Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции) - 150,4 млн
5. Луис Суарес ("Барселона", сборная Уругвая) - 145,2 млн
6. Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии) - 139,2 млн
7. Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии) - 126,5 млн
8. Пауло Дибала ("Ювентус", сборная Аргентины) - 113,8 млн
9. Деле Алли ("Тоттенхэм", сборная Англии) - 110,5 млн
10. Эден Азар ("Челси", сборная Бельгии) - 101,5 млн.
Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду по итогам 2015 года ESPN, ссылаясь на исследование американского журнала Forbes, назвал самым высокооплачиваемым в мире футболистом.
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