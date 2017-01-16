Неймар стал самым дорогим футболистом мира

Форвард испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар является самым дорогостоящим футболистом мира по данным Международного центра спортивных исследований (CIES).

24-летний игрок оценивается в 246,8 млн евро, сообщает официальный сайт CIES, передает "Укринформ".

Десятка самых дорогостоящих футболистов мира выглядит так:

1. Неймар ("Барселона", сборная Бразилии) - 245,6 млн евро

2. Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины) - 170,5 млн

3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", сборная Франции) - 155,3 млн

4. Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции) - 150,4 млн

5. Луис Суарес ("Барселона", сборная Уругвая) - 145,2 млн

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии) - 139,2 млн

7. Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии) - 126,5 млн

8. Пауло Дибала ("Ювентус", сборная Аргентины) - 113,8 млн

9. Деле Алли ("Тоттенхэм", сборная Англии) - 110,5 млн

10. Эден Азар ("Челси", сборная Бельгии) - 101,5 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду по итогам 2015 года ESPN, ссылаясь на исследование американского журнала Forbes, назвал самым высокооплачиваемым в мире футболистом.

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