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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 16 января 2017 г.
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"Заря" подписала контракт на 2 года с нападающим сборной Армении Кадимяном
время публикации: 23:05
последнее обновление: 23:12
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Нападающий сборной Армении Гегам Кадимян подписал контракт с луганской "Зарей"

Нападающий сборной Армении Гегам Кадимян подписал контракт с луганской "Зарей".

Об этом сообщает сайт команды.

Армянин, который играл ранее за львовские "Карпаты", поставил подпись под двухлетним контрактом.

Это уже второй форвард, который покидает "Карпаты". Ранее "львов" оставил аргентинец Бланко-Лещук, подписавший контракт с "Шахтером".

Напомним, "Заря" сейчас идет на третьем месте в чемпионате Украины.

Добавим, что на днях сообщалось о том, что полузащитник сборной Украины и луганской "Зари" Александр Караваев, права на которого принадлежат "Шахтеру", продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

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Понедельник, 16 января 2017 г.  
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