Биатлонисты Кубка мира в Рупольдинге требуют от IBU принять меры по допинг-скандалу с РФ

Более 170 биатлонистов-участников Кубка мира поставили свои подписи под обращением к Международному союзу биатлонистов с требованием принять решительные меры к участникам допинг-скандала из сборной России, сообщает чешская Сeskatelevize.cz.

"Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил", — заявил президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу.

Спортсмены также требуют, чтобы Россия была лишена права проведения всех крупных соревнований, которые должны быть проведены в стране в ближайшее время, включая чемпионат мира по футболу 2018 года.

Как сообщалось, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство направило в Международную федерацию биатлона данные о 31 российском спортсмене, которые подозреваются в употреблении допинга. Список появился по результатам итогового доклада Независисмой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, который был посвящен российскому допингу.

Ровно через неделю, 22 декабря, Международный союз биатлона (IBU) принял решение не отстранять всех российских биатлонистов от международных соревнований в связи с подозрением россиян в массовом употреблении допинга. Вместе с тем, IBU приняла решение дисквалифицировать двух неназванных российских биатлонистов, а также открыть расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и еще 29 спортсменов из РФ.

Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение относительно информации с доклада Макларена на своем экстенном заседании 21 января.

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