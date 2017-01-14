УЕФА включил Лобановского в топ-10 лучших тренеров мира

Официальный сайт УЕФА опубликовал список из десяти тренеров, внесших наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году. Среди них - Валерий Лобановский.
Об этом сообщает официальный сайт ФК Динамо Киев.
"В десятку вошел легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Васильевич Лобановский, которого сайт организации в своем материале назвал "футбольным ученым".
Полный перечень топ-десяти выглядит так: Браян Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Михелс, Жозе Моуринью, Арриго Сакки", - сообщает пресс-служба ФК Динамо Киев.
Отметим, ранее один из самых влиятельных журналов в мировом футболе, издающийся в Лондоне с красноречивым названием "4-4-2" опубликовал свой рейтинг 50 лучших команд всех времен. Высокая двадцатая позиция отведена киевскому "Динамо".
Кроме того, документальную ленту "Лобановский навсегда" о тренере киевского "Динамо" Валерии Лобановском признали лучшим фильмом Международного фестиваля спортивного кино в Милане.
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