 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Спорт // Суббота, 14 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

УЕФА включил Лобановского в топ-10 лучших тренеров мира
время публикации: 14 января 2017 г., 19:57
последнее обновление: 14 января 2017 г., 19:57
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

УЕФА включил Лобановского в топ-10 лучших тренеров мира

Официальный сайт УЕФА опубликовал список из десяти тренеров, внесших наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году. Среди них - Валерий Лобановский.

Об этом сообщает официальный сайт ФК Динамо Киев.

"В десятку вошел легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Васильевич Лобановский, которого сайт организации в своем материале назвал "футбольным ученым".

Полный перечень топ-десяти выглядит так: Браян Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Михелс, Жозе Моуринью, Арриго Сакки", - сообщает пресс-служба ФК Динамо Киев.

Отметим, ранее один из самых влиятельных журналов в мировом футболе, издающийся в Лондоне с красноречивым названием "4-4-2" опубликовал свой рейтинг 50 лучших команд всех времен. Высокая двадцатая позиция отведена киевскому "Динамо".

Кроме того, документальную ленту "Лобановский навсегда" о тренере киевского "Динамо" Валерии Лобановском признали лучшим фильмом Международного фестиваля спортивного кино в Милане.

facebook

Cсылки по теме:

"Динамо" отозвал иск к НБУ и ПриватБанку
// NEWSru.ua // Спорт // 11 января 2017 г.

Комиссия УЕФА высоко оценила готовность Киева к проведению финала Лиги чемпионов-2018
// NEWSru.ua // Спорт // 5 декабря 2016 г.

Суркис: игроки "Динамо" избалованы, но мы приведем их в порядок
// NEWSru.ua // Спорт // 29 ноября 2016 г.

Фильм "Лобановский навсегда" получил гран-при на фестивале в Милане
// NEWSru.ua // Культура // 24 ноября 2016 г.

"Динамо" попало в 20-ку лучших команд всех времён
// NEWSru.ua // Спорт // 29 октября 2016 г.

55 лет назад "Динамо" впервые стало чемпионом
// NEWSru.ua // Спорт // 17 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 20:57
 Кремль через боевиков требует освободить экс-беркутовцев в рамках "Минска" - СМИ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 15 января 2017 г.  

Последняя новость – 20:57

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017