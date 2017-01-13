Савчук вышла в финал парных соревнований WTA, а Цуренко отказалась участвовать в полуфинале

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в финал парных соревнований турнира WTA в Австралии Hobart International. Об этом сообщает Укринформ.

В полуфинальном матче румынско-украинская пара Ралука-Йоана Олару/Савчук переиграла люксембургско-латвийский дуэт Мэнди Минелла/Анастасия Севастова - 6:4, 6:2.

А вот в одиночной сетке турнира в Хобарте украинка Леся Цуренко приняла решение сняться с полуфинала, сославшись на вирусную инфекцию.

"К сожалению, я не могу сыграть в полуфинале. Я очень расстроена, потому что все еще не чувствую себя хорошо (Леся не вышла на свой стартовый матч на Премьере в Брисбене на первой неделе сезона). И с каждым матчем, чем больше я играю, тем хуже мне становится. Поэтому я вынуждена сняться с полуфинала. Я очень надеюсь, что скоро все наладится. Я приму лекарства и надеюсь, что в Мельбурне буду чувствовать себя лучше", - сказала Цуренко, передает Большой теннис Украины.

В полуфинале она должна была сыграть с румынкой Никулеску. Теперь та проходит в финал на отказе соперницы.

"Мне жаль, что так случилось. Но она должна быть в форме к Australian Open. У нас мог бы получится тяжелый матч, поэтому я желаю Лесе всего наилучшего и быть здоровой", - сказала Никулеску.

Соперница румынки по финальному противостоянию определится в матче Элисе Мертенс (Бельгия) - Яна Фетт (Хорватия).

По результатам жеребьевки предстоящего Открытого чемпионата Австралии уже в первом круге турнира Леся Цуренко сыграет с действующей чемпионкой Анжелик Кербер (Германия).

Напомним, в сентябре 2016 года Цуренко выиграла престижный теннисный турнир в Китае.

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