Биатлон: спринт в немецком Рупольдинге выиграл француз Фуркад, украинец Пидручный пришёл 7-м

Двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад победил в пятницу 13 января в спринтерской гонке на 10 километров 5-го этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Результат победителя - 22 минуты 34,2 секунды и 0 промахов на огневых рубежах, передает "Укринформ".
Вторым дистанцию преодолел австриец Юлиан Эберхард (18 секунд отставания от победителя, 0 промахов), третьим – Эмиль Свендсен (39,7, 0).
Среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный из Тернополя, который пришел к финишу седьмым (59,5 секунды отставания, 0 промахов).
Артем Прима был 35-м, Виталий Кильчицкий - 47-м, Сергей Семенов - 48-м, Владимир Семаков - 61-м.
В первые два дня на Кубке мира прошли эстафеты. И мужская, и женская сборные Украины остановились за шаг от пьедестала, заняв четвертые места.
В субботу, 14 января, в Рупольдинге состоится женский спринт на 7,5 км. Начало - в 15.25.
Воскресный день, 15 января, будет отдан гонкам преследования. Мужчины на 12,5 км стартуют в 12.25, женщины на 10 км - в 15.40.
Напомним, что около месяца назад на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) француз Фуркад также выиграл 10-километровую мужскую спринтерскую гонку. При этом среди украинцев лучший результат показал Сергей Семенов, заняв 7-е место.
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