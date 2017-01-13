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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 13 января 2017 г.
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Биатлон: спринт в немецком Рупольдинге выиграл француз Фуркад, украинец Пидручный пришёл 7-м
время публикации: 17:43
последнее обновление: 17:43
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Двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад победил в пятницу 13 января в спринтерской гонке на 10 километров 5-го этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге

Двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад победил в пятницу 13 января в спринтерской гонке на 10 километров 5-го этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Результат победителя - 22 минуты 34,2 секунды и 0 промахов на огневых рубежах, передает "Укринформ".

Вторым дистанцию преодолел австриец Юлиан Эберхард (18 секунд отставания от победителя, 0 промахов), третьим – Эмиль Свендсен (39,7, 0).

Среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный из Тернополя, который пришел к финишу седьмым (59,5 секунды отставания, 0 промахов).

Артем Прима был 35-м, Виталий Кильчицкий - 47-м, Сергей Семенов - 48-м, Владимир Семаков - 61-м.

В первые два дня на Кубке мира прошли эстафеты. И мужская, и женская сборные Украины остановились за шаг от пьедестала, заняв четвертые места.

В субботу, 14 января, в Рупольдинге состоится женский спринт на 7,5 км. Начало - в 15.25.

Воскресный день, 15 января, будет отдан гонкам преследования. Мужчины на 12,5 км стартуют в 12.25, женщины на 10 км - в 15.40.

Напомним, что около месяца назад на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) француз Фуркад также выиграл 10-километровую мужскую спринтерскую гонку. При этом среди украинцев лучший результат показал Сергей Семенов, заняв 7-е место.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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