Легионер "Шахтёра" Марлос думает сменить гражданство, чтобы играть за сборную Украины

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос рассказал о возможной натурализации для выступлений за сборную Украины.

"Я трижды контактировал с Шевченко, мы немного поговорили. Он является моим кумиром, поэтому мне очень приятно, что он заинтересован в моем присутствии в сборной Украины", - приводит слова Марлоса Globo, передает "Новое время".

Также полузащитник рассказал, что уже пять лет работает в Украине и по закону может получить гражданство.

Однако Марлос отметил, что это непростое решение, поскольку "в Украине совсем другая культура". Также игрок хотел бы узнать мнение футболистов сборной Украины по поводу его возможного прихода в команду.

Ранее тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что решение сменить гражданство должен принимать иностранный футболист самостоятельно,, и если он становится гражданином Украины, то попадет в сферу внимания тренерского штаба сборной. Тем не менее, никаких гарантий тот не получит.

Перед этим член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков сообщил о том, что в руководстве национальной сборной рассматривают вопрос натурализации бразильских защитника и полузащитника "Шахтера" Исмаили и Марлоса.

Напомним, что бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос был назван лучшим футболистом чемпионата Украины в 2016 году.

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