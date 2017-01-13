Экс-тренера "Металлиста" обвинили в организации договорных матчей - СМИ

Ведущий программы "Профутбол" на телеканале "2+2" Игорь Цыганык опубликовал документ, который может свидетельствовать об организации экс-тренером "Металлиста" Романом Максимюком договорных поединков.
В своем Twitter-аккаунте Цыганык выложил признание игрока молодежной команды харьковского клуба Евгения Малика, где тот называет Максимюка организатором нескольких матчей с заранее оговоренным исходом. Это письмо еще якобы 17 ноября 2015 года получил комитет по этике и честной игре Федерации футбола Украины.
Малик в своем письме утверждает, что тренер втянул его в организацию подобных игр. Поскольку сейчас специалист возглавил коллектив украинской Первой лиги "Тернополь", то журналист выразил недовольство тем, что Максимюка не лишили лицензии.
"Нас всех считают идиотами!", - написал Цыганык.
Осенью 2016 года экс-футболиста ФК "Металлист" Даниила Соломаху обязали заплатить штраф в размере 8,5 тысяч гривен за участие в договорном матче.
Как отмечает "Новое время", ранее следствием было задокументировано несколько фактов получения футболистами "Металлиста" денег за обеспечение нужных результатов матчей. Так, игроки команды получили вознаграждение за поражение от "Волыни" в матче молодежного первенства, который состоялся в августе 2015 года. Луцкий коллектив одержал тогда победу со счетом 6:2.
Весной 2016 года журналист телеканала 2+2 Роман Бебех сообщил о том, что одному из игроков клуба "Металлист" из украинский Премьер-лиги предложили сделать нужное количество голов в поединке чемпионата страны против "Днепра". Матч в итоге закончился со счетом 5:0 в пользу последнего.
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