Женская и мужская сборные Украины по волейболу впервые примут участие в турнире Европейской лиги

В Люксембурге состоялась жеребьевка группового этапа Европейской лиги по волейболу, где, в частности, своих соперников узнали сборные Украины, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола, пишет УНИАН.

В мужском турнире сборная Украины попала в Группу В, где сыграет с командами Дании, Венгрии и Израиля. В женских соревнованиях украинки, также в Группе В, сырают с командами Франции, Черногории и Грузии. Соревнования состоятся в июне 2017 года.

Европейская лига - соревнования для "второго эшелона" команд континента, которые не входят в волейбольную элиту. Сильнейшие команды континента сражаются с ведущими сборными в Мировой лиге.

Сборные Украины впервые примут участие в турнире.

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