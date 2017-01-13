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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 13 января 2017 г.
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Украинец Лэнь набрал семь очков в матче аутсайдеров НБА
время публикации: 13:21
последнее обновление: 13:21
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" на своей площадке проиграл "Даллас Маверикс". Поединок прошел в ночь на пятницу, 13 января, по киевскому времени и завершился со счетом 108:113, пишет Сегодня. ua.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 10 минут и за это время набрал семь очков (три попадания из четырех попыток с игры и одно из двух со штрафных), сделал три подбора и один блок-шот.

В турнирной таблице Западной конференции НБА "Финикс" занимает последнее место, "Даллас" – предпоследнее.

Ранее сообщалось, что "Финикс" обыграл "Майами" в матче чемпионата НБА. Лэнь сделал немалый вклад в успех своей команды, набрав 9 очков, совершив 8 подборов и 3 блок-шота за 16 минут игрового времени.

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Cсылки по теме:

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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