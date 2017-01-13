Экс-первая ракетка мира Джокович сыграл матч в инвалидной коляске

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Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович принял участие в благотворительном вечере собственного фонда, который занимается дошкольным образованием, передает Znaj.ua.
Во время мероприятия Джокович "скрестил" ракетки с двукратным паралимпийским чемпионом австралийцем Диланом Алкоттом.
Сначала теннисисты сыграли "микст" - Джокович на своих двух, а Алкотт - в инвалидной коляске. А затем спортсмены решили уровнять шансы, усадив Новака в коляску.
Напомним, Джокович готовится к старту первого турнира "Большого Шлема" в сезоне Australian Open, который стартует в Мельбурне 16 января.
Первое место в рейтинге ATP серб потерял в ноябре 2016 года, проиграв принципиальному сопернику британцу Энди Маррею.
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