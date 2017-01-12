Украинский защитник перешёл в польский "Лех"

Украинский защитник Владимир Костевич перешел из "Карпат" в польский "Лех". О трансфере игрока сообщили официальные сайты украинского и польского клубов.
Отмечается, что 24-летний Костевич подписал с "Лехом" контракт на четыре года - до декабря 2021-го. Сумма трансфера официально не разглашается.
"Очень доволен тем, что перешел в "Лех". Для меня это возможность улучшить свой уровень игры. Я хочу бороться за трофеи и знаю, что с этим клубом это реально", - подчеркнул Костевич.
Костевич выступал за "Карпаты" с 2010 года и за это время успел провести 93 матча, в которых забил 5 голов.
Напомним, в это трансферное окно наблюдается массовая "миграция" украинских футболистов в клубы чемпионата Турции.
|
Cсылки по теме:
Рыбка присоединился к Селезнёву в "Карабюкспоре"
// NEWSru.ua // Спорт // 30 декабря 2016 г.
Гусев попрощался с "Динамо"
// NEWSru.ua // Спорт // 21 декабря 2016 г.
Футбольным прокурором Украины станет итальянец Баранка
// NEWSru.ua // Спорт // 13 декабря 2016 г.
Шовковский завершил карьеру
// NEWSru.ua // Спорт // 13 декабря 2016 г.
Милевский потребовал у "Динамо" вернуть долги
// NEWSru.ua // Спорт // 17 ноября 2016 г.
Первый официальный "договорняк" в Украине. С "Металлиста" и "Карпат" снято по 9 очков
// NEWSru.ua // Спорт // 17 августа 2010 г.