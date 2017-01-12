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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 12 января 2017 г.
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Украинский защитник перешёл в польский "Лех"
время публикации: 10:04
последнее обновление: 10:04
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Украинский защитник Владимир Костевич перешел из "Карпат" в польский "Лех"

Украинский защитник Владимир Костевич перешел из "Карпат" в польский "Лех". О трансфере игрока сообщили официальные сайты украинского и польского клубов.

Отмечается, что 24-летний Костевич подписал с "Лехом" контракт на четыре года - до декабря 2021-го. Сумма трансфера официально не разглашается.

"Очень доволен тем, что перешел в "Лех". Для меня это возможность улучшить свой уровень игры. Я хочу бороться за трофеи и знаю, что с этим клубом это реально", - подчеркнул Костевич.

Костевич выступал за "Карпаты" с 2010 года и за это время успел провести 93 матча, в которых забил 5 голов.

Напомним, в это трансферное окно наблюдается массовая "миграция" украинских футболистов в клубы чемпионата Турции.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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