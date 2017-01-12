Украинские биатлонистки пришли четвёртыми в эстафете Кубка мира

Украинские биатлонистки на четвертом месте завершили эстафетную гонку 4х6 километров на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Наша четверка в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной отстала от лидера на 8,8 секунды и использовала 3 дополнительных патрона на огневых рубежах, сообщает "Укринформ".

Выиграли гонку биатлонистки Германии, которые показали время 1 час 09 минут, 53 секунды (6 дополнительных патронов).

На втором месте француженки (3,5 секунды отставания, 7 дополнительных патронов), на третьем – норвежки (4,5 секунды отставания, 1 дополнительный патрон).

Во вчерашней мужской эстафете 4х7,5 км украинская команда ( Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семакови Виталий Кильчицкий) также финишировала четвертой.

Спринтерские гонки Кубка мира в Рупольдинге состоятся 13 и 14 января. Мужчины будут соревноваться на дистанции 10 км (пятница, 15.40), женщины - на 7,5 км (суббота, 15.25).

Вокресный день 15 января будет отдан гонкам преследования. Мужчины на 12,5 км стартуют в 12.25, женщины на 10 км - в 15.40.

Cсылки по теме: