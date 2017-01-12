Европейские футбольные клубы за последние 2 года повысили прибыль на 1,5 миллиарда евро

Футбольные клубы Старого Света увеличили чистую прибыль на 1,5 млрд евро за последние два сезона, при этом финансовое превосходство английских команд продолжает расти, говорится в ежегодном докладе УЕФА.

Средняя выручка клубов английской премьер-лиги (АПЛ) в 2015 году составила 220 млн евро, что почти вдвое больше у следующих на втором месте германских команд (чуть выше 135 млн евро). Испанские команды в среднем зарабатывали чуть больше 100 млн евро за сезон, итальянские - менее 100 млн евро, пишет "Интерфакс-Украина".

Основную долю выручки клубы получают от продажи прав на трансляции матчей. Такие контракты с телекомпаниями заключают футбольные ассоциации стран, которые затем распределяют средства между командами.

Благодаря рекордной сделке с BT Sport и Sky, по условиям которой АПЛ получит 5,1 млрд фунтов (6,26 млрд долл.) за три года, в десятке европейских клубов, лидирующих по выручке от показа матчей, сразу 8 команд из Англии. При этом в их число, помимо грандов, входят также "Саутгемптон" и "Суонси Сити".

Однако первые два места по данному показателю (почти 150 млн евро в год) занимают два испанских суперклуба - "Реал Мадрид" и "Барселона". Такая ситуация сложилась из-за того, что испанская лига распределяет доходы от продажи прав на телетрансляции неравномерно. Так, третья команда лиги, мадридский "Атлетико", получил в 2015 году на 50 млн евро меньше, чем его более именитые конкуренты.

Английский чемпионат является самым щедрым в Европе - в 2015 году клубы АПЛ заплатили игрокам рекордные 2,69 млрд евро в виде зарплат и бонусов. Это вдвое больше, чем показатель итальянской Серии А.

Совокупная трансферная стоимость игроков английских клубов составила около 4,4 млрд евро, что тоже является рекордом. Испанская Примера, где играют лучшие футболисты мира, включая Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Неймара и Антуана Гризманна, оценена в 3,25 млрд евро, цена игроков итальянского чемпионата составляет 2,58 млрд евро.

В сезоне 2015-2016 матчи команд АПЛ посмотрели на стадионах почти 14 млн человек - такого результата нет ни у одной другой лиги в Европе. Однако средняя посещаемость выше у германских команд - 43,3 тыс. человек.

Напомним, в 2012 году в УЕФА посчитали, что зарплаты футболистов в Европе выросли в 8 раз за пять лет, и решили ввести финансовый Fair Play – чтобы клубы тратили столько, сколько зарабатывают.

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