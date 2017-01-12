Украинский комментатор во время биатлонной гонки пошутил об элитном напитке "Боярышник"

Комментатор UA:Перший Андрей Столярчук пошутил о россиянах во время мужской эстафеты Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Комментатор в прямом эфире сказал, что россияне будут праздновать серебряные медали своей сборной, выпивая "Боярышник", сообщает Tribuna.com.

"15 секунд отыгрывает Эмиль Хегле Свендсен и добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши любимые друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток "Боярышник" только за "серебро" российской команды", - сказал Столярчук во время финиша гонки.

При этом комментатор добавил, что сборная России показала достойный результат: "Хотя и отдадим должное - очень достойно выглядели россияне, использовав два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Но функциональных кондиций Антону Бабикову не хватило".

Отметим, украинские биатлонисты в эстафете заняли четвертое место.

Добавим, в 2014 году комментатор Столярчук во время матча Бельгия - Россия спел украинский народный хит "Путин - х*йло".

В декабре 2016 года в РФ произошло массовое отравление парфюмерным косметическим средством "Концентрат для ванн "Боярышник". Скончались больше 70 человек.

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