"Шахтёр" будет проводить еврокубковые матчи в Харькове

Донецкий "Шахтер" планирует проводить в Харькове все еврокубковые матчи, а также большинство матчей украинской Премьер-лиги. Об этом в эфире телеканала "Футбол 1" заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.
"Мы подали заявку в УЕФА на Харьков. Не можем одну игру сыграть в одном городе, а следующую - уже в другом. Во-первых, УЕФА не разрешит. Если они разрешают на этой стадии играть в Харькове, то мы уже будем играть в Харькове. Евроигры будут в Харькове, а по остальным мы будем смотреть", - сообщил он.
"На данном этапе мы заточены на Харькове и хотим по максимуму загрузить этот город нашими играми. Не знаю, получится ли это у нас, но мы будем прилагать максимум усилий. Уверен, в Харькове меньше десяти тысяч на наших матчах не будет, а для нашего чемпионата уже даже восемь тысяч зрителей - это очень серьезный показатель. В прошлом году средний показатель посещаемости на наших матчах во Львове доходил до тысячи", - отметил Палкин.
Напомним, как сообщал "Апостроф", УЕФА разрешил "Шахтеру" 23 февраля сыграть в Харькове против "Сельты" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Ранее клуб проводил международные матчи во Львове.
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