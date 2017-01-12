Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Хобарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в Австралии Hobart International.
В четвертьфинальном матче киевлянка за 2 часа 23 минуты вырвала победу у Шелби Роджерс из США - 4:6, 6:4, 6:3, сообщает Укринформ.
Это была третья личная встреча между оппонентками, в которой украинка одержала третью победу.
Следующая соперница Цуренко определится в матче между румынкой Моникой Никулеску и Рисой Одзаки из Японии.
Напомним, в сентябре 2016 года Цуренко выиграла престижный теннисный турнир в Китае.
|
Cсылки по теме:
Свитолина поднялась в рейтинге WTA
// NEWSru.ua // Спорт // 9 января 2017 г.
На турнире в Брисбене триумфовала чешская теннисистка
// NEWSru.ua // Спорт // 7 января 2017 г.
Свитолина уступила чешке Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене
// NEWSru.ua // Спорт // 6 января 2017 г.
Бывшая первая ракетка мира 29-летняя Иванович завершила карьеру
// NEWSru.ua // Спорт // 29 декабря 2016 г.
Цуренко победила россиянку в полуфинале квалификации Кубка Кремля
// NEWSru.ua // Спорт // 16 октября 2016 г.
Козлова пробилась в полуфинал турнира WTA International. Цуренко не смогла доиграть четвертьфинал
// NEWSru.ua // Спорт // 29 сентября 2016 г.