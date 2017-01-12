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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 12 января 2017 г.
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Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Хобарте
время публикации: 12:23
последнее обновление: 12:23
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Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в Австралии Hobart International

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в Австралии Hobart International.

В четвертьфинальном матче киевлянка за 2 часа 23 минуты вырвала победу у Шелби Роджерс из США - 4:6, 6:4, 6:3, сообщает Укринформ.

Это была третья личная встреча между оппонентками, в которой украинка одержала третью победу.

Следующая соперница Цуренко определится в матче между румынкой Моникой Никулеску и Рисой Одзаки из Японии.

Напомним, в сентябре 2016 года Цуренко выиграла престижный теннисный турнир в Китае.

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