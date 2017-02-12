Президент ФФУ предложил Зозуле должность в исполкоме

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил футболисту Роману Зозуле должность официального представителя действующих игроков в исполкоме федерации.
Об этом глава ФФУ написал в Фейсбуке.
"Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единодушную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле", – отметил Павелко.
Сейчас эту должность занимает Анатолий Тимощук, который сообщил о решении завершить игровую карьеру.
Напомним, фанаты испанского "Райо Вальекано" предупредили президента клуба Рауля Мартина Прессу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из "Бетиса", "из-за его нацистских взглядов".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство постарается не допускать провокаций, подобных ситуации с украинским футболистом Зозулей.
После поддержки украинца в коллективном письме, игроки "Бетиса" решили пойти еще дальше и вышли на матч 22-го тура Примеры против "Валенсии" в футболках "Мы все Зозуля".
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