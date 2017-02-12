Президент ФФУ предложил Зозуле должность в исполкоме

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил футболисту Роману Зозуле должность официального представителя действующих игроков в исполкоме федерации.

Об этом глава ФФУ написал в Фейсбуке.

"Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единодушную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле", – отметил Павелко.

Сейчас эту должность занимает Анатолий Тимощук, который сообщил о решении завершить игровую карьеру.

Напомним, фанаты испанского "Райо Вальекано" предупредили президента клуба Рауля Мартина Прессу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из "Бетиса", "из-за его нацистских взглядов".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство постарается не допускать провокаций, подобных ситуации с украинским футболистом Зозулей.

После поддержки украинца в коллективном письме, игроки "Бетиса" решили пойти еще дальше и вышли на матч 22-го тура Примеры против "Валенсии" в футболках "Мы все Зозуля".

Cсылки по теме: