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NEWSru.ua // Спорт // Воскресенье, 12 февраля 2017 г.
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Президент ФФУ предложил Зозуле должность в исполкоме
время публикации: 14:55
последнее обновление: 14:55
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Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил футболисту Роману Зозуле должность официального представителя действующих игроков в исполкоме федерации

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил футболисту Роману Зозуле должность официального представителя действующих игроков в исполкоме федерации.

Об этом глава ФФУ написал в Фейсбуке.

"Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единодушную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле", – отметил Павелко.

Сейчас эту должность занимает Анатолий Тимощук, который сообщил о решении завершить игровую карьеру.

Напомним, фанаты испанского "Райо Вальекано" предупредили президента клуба Рауля Мартина Прессу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из "Бетиса", "из-за его нацистских взглядов".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство постарается не допускать провокаций, подобных ситуации с украинским футболистом Зозулей.

После поддержки украинца в коллективном письме, игроки "Бетиса" решили пойти еще дальше и вышли на матч 22-го тура Примеры против "Валенсии" в футболках "Мы все Зозуля".

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Воскресенье, 12 февраля 2017 г.  

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