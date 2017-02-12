Усик бросил американского тренера ради Ломаченко

Украинский боксер Александр Усик расторг контракт со своим американским тренером Джеймсом Али Баширом и хочет тренироваться у Анатолия Ломаченко.
Об этом сообщает Boxing News.
"Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом, с которым он работал с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11-ти поединков на профи-ринге, в том числе и два боя за титул чемпиона мира", - указывается в публикации.
Как отмечается, причиной такого решения Усика стало желание в дальнейшем тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.
Напомним, в 2016 году украинский тяжеловес Александр Усик признан боксером года по версии WBO Intercontinental.
В планах Усика - выступать в супертяжелом весе уже в 2018 году.
|
Cсылки по теме:
Роналду признали лучшим спортсменом Европы-2016. Ломаченко занял 30-е место, а Усик - 61-е
// NEWSru.ua // Спорт // 26 декабря 2016 г.
Усик нокаутом победил южноафриканского боксера Мчуну, Порошенко и Гройсман поздравили победителя
// NEWSru.ua // Спорт // 18 декабря 2016 г.
Усик планирует выступать в супертяжёлом весе уже в 2018 году
// NEWSru.ua // Спорт // 14 декабря 2016 г.
Усик получил нового соперника - левшу Мчуну из ЮАР
// NEWSru.ua // Спорт // 9 ноября 2016 г.
Соперник Усика отказался от титульного боя за звание чемпиона WBO
// NEWSru.ua // Спорт // 8 ноября 2016 г.
Усик предложил драться сразу двум полякам - СМИ
// NEWSru.ua // Спорт // 28 октября 2016 г.
На "Молодости" презентовали спортивную драму "Правило боя" с Усиком и Горбуновым, которая выйдет на экраны 24 ноября
// NEWSru.ua // Культура // 26 октября 2016 г.
Усик стал боксёром года по версии WBO
// NEWSru.ua // Спорт // 23 октября 2016 г.