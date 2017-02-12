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NEWSru.ua // Спорт // Воскресенье, 12 февраля 2017 г.
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Усик бросил американского тренера ради Ломаченко
время публикации: 20:51
последнее обновление: 20:51
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Украинский боксер Александр Усик расторг контракт со своим американским тренером Джеймсом Али Баширом

Украинский боксер Александр Усик расторг контракт со своим американским тренером Джеймсом Али Баширом и хочет тренироваться у Анатолия Ломаченко.

Об этом сообщает Boxing News.

"Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом, с которым он работал с ноября 2013 года, проведя под его руководством 10 из 11-ти поединков на профи-ринге, в том числе и два боя за титул чемпиона мира", - указывается в публикации.

Как отмечается, причиной такого решения Усика стало желание в дальнейшем тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.

Напомним, в 2016 году украинский тяжеловес Александр Усик признан боксером года по версии WBO Intercontinental.

В планах Усика - выступать в супертяжелом весе уже в 2018 году.

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Воскресенье, 12 февраля 2017 г.  

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