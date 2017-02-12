Украинские теннисистки вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

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Женская сборная Украины по теннису вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации (Fed Cup).
"Сине-желтые" со счетом 3:0 досрочно обыграли команду Австралии в матчевой встрече 1-го раунда второй Мировой группы Кубка Федерации, сообщает "Укринформ".
Судьба поединка, который проходил в харьковском Дворце спорта "Локомотив", решилась в противостоянии Элины Свитолиной и лидера "зелено-золотых" Дарьи Гавриловой - 6:3, 6:2.
Соперником украинок в споре за путевку в Мировую группу станет одна из команд-неудачников в матчах Чехия - Испания, Германия - США, Россия - Голландия, Швейцария - Франция.
Напомним, 11 февраля в Харькове завершился поединок матча Кубка Федерации Украина - Австралия, в котором Леся Цуренко обыграла Дарью Гаврилову, а во втором поединке лидер нашей сборной Элина Свитолина обыграла Эшли Барти.
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