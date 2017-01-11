Мужская сборная Украины заняла 4-е место в эстафете этапа Кубка мира по биатлону

В немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где сборная Украины заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша четверка отстала ровно на 28 секунд от победителей соревнований, но всего на 4,5 секунды от финишировавшей на 3-м месте команды Германии, отмечает УНИАН.

Украинцы выступали в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Виталий Кильчицкий.

Выступая без одного из лидеров Дмитрия Пидручного украинцы, тем не менее, сумели навязать борьбу соперникам, ни разу по ходу дистанции не выпадали из Топ-10 а на последнем этапе "темная лошадка" Кильчицкий, сумел перейти с 7-го места на старте этапа, сразу на 4-е.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии с результатом 1 час 13 минут 40,7 секунды. Всего на 5,1 секунды отстала сборная России, которая лидировала по ходу большей части дистанции. Немцы отстали от победителей на 23,5 секунды.

Этап КМ в Германии продолжится в четверг женской эстафетой. В пятницу-субботу состоятся мужская и женская спринтерские гонки, а в воскресенье - две гонки преследования.

Ранее сообщалось, что 6 января в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе победила чешская биатлонистка Габриэла Коукалова. Из украинок лучшей была Елена Пидгрушная, которая пришла к финишу 7-й (51,3 секунды отставания, 0 промахов).

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