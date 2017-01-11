Национальные антидопинговые организации 20 стран призвали отстранить Россию от всех соревнований

международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает Znak.
"С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом", - сообщил журналист ВВС Дэн Роан.
Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.
Они также призвали международные федерации и организаторов крупных соревнований лишить Россию всех международных турниров, которые уже запланированы, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований.
"Санкции должны сохраняться до тех пор, пока русский спорт не введет надежные и поддающиеся проверке меры по борьбе с допингом на основе кодекса WADA", - заявила Андреа Готцманн, глава Немецкого антидопингового агентства.
Антидопинговые агентства согласны на компромисс, считая, что к международным стартам могут допускаться только те спортсмены из России, которые смогут пройти серьезную проверку. Прошедшие отбор не смогут выступать под флагом России, а будет соревноваться, как нейтральные спортсмены.
Ранее президент FIS призвал наказывать только виновных. Из-за допинг скандалов у России отобрали этап Кубка мира в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону. Также экс-президент WADA сообщил, что Россия может быть не допущена к Играм-2018.
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