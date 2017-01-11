Ломаченко может сразиться с Салидо 15 апреля. На ринг также выйдет Гвоздик

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет свой следующий бой не 25 марта, как планировалось ранее, а 15 апреля.
Об этом сообщает Boxingnews со ссылкой на информацию обозревателя бокса телеканала ESPN Дэна Рафаэля.
"Как рассказал в комментарии Рафаэлю промоутер Ломаченко Боб Арум, апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor на восточном побережье США", - отмечается в сообщении.
Также планируется, что в рамках этого же вечера бокса на ринг выйдет и перспективный украинский полутяжеловес Александр Гвоздик.
Имена соперников Ломаченко и Гвоздика будут объявлены позже.
Очевидно, 15 апреля Ломаченко встретится на ринге с мексиканцем Орландо Салидо, так как ранее планировалось, что бой-реванш между Ломаченко и Салидо состоится в марте 2017 года в Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе.
Отметим, что в свое время Ломаченко и Гвоздик входили в команду "Украинских атаманов".
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