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Искусственный интеллект победил профессиональных игроков в покер
время публикации: 10:16
последнее обновление: 10:17
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Искусственный интеллект победил профессиональных игроков в покер

Программа DeepStack стала первой, способной побить профессиональных игроков в покер во всем мире. Эта система искусственного интеллекта разработана группой программистов из Университета Альберты, в сотрудничестве с двумя чешскими университетами, сообщает The Verge.

Для проверки программа сыграла против 33 игроков международного уровня, членов Международной федерации покера. Люди в основном были разгромлены. DeepStack победил в 2/3 игр, что, по словам разработчиков, явно не могло быть результатом случайного распределения. Если бы игра шла на деньги, люди остались бы ни с чем ближе к концу игры.

"Они не играли против топ-профи, так что нельзя сказать, что искусственный интеллект превзошел человечество", - отмечает профессор Томас Сандхольм, который участвовал в разработке системы DeepStack.

Отметим, что покер является очень сложной игрой для искусственного интеллекта, поскольку главным аспектом игры является психология. В покер играет обычно больше двух человек и такая задача усложняет расчеты вероятностей для нейронной сети. Тем не менее, программа DeepStack показала, что можно преодолеть разрыв между человеком и машиной даже в таких играх.

Напомним, в 2016 году компьютерная программа AlphaGo всухую обыграла в го лучшего гроссмейстера мира.

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