Искусственный интеллект победил профессиональных игроков в покер

Программа DeepStack стала первой, способной побить профессиональных игроков в покер во всем мире. Эта система искусственного интеллекта разработана группой программистов из Университета Альберты, в сотрудничестве с двумя чешскими университетами, сообщает The Verge.
Для проверки программа сыграла против 33 игроков международного уровня, членов Международной федерации покера. Люди в основном были разгромлены. DeepStack победил в 2/3 игр, что, по словам разработчиков, явно не могло быть результатом случайного распределения. Если бы игра шла на деньги, люди остались бы ни с чем ближе к концу игры.
"Они не играли против топ-профи, так что нельзя сказать, что искусственный интеллект превзошел человечество", - отмечает профессор Томас Сандхольм, который участвовал в разработке системы DeepStack.
Отметим, что покер является очень сложной игрой для искусственного интеллекта, поскольку главным аспектом игры является психология. В покер играет обычно больше двух человек и такая задача усложняет расчеты вероятностей для нейронной сети. Тем не менее, программа DeepStack показала, что можно преодолеть разрыв между человеком и машиной даже в таких играх.
Напомним, в 2016 году компьютерная программа AlphaGo всухую обыграла в го лучшего гроссмейстера мира.
|
Cсылки по теме:
В Facebook создали искусственный интеллект
// NEWSru.ua // В мире // 3 июня 2016 г.
Toyota вложит миллиард долларов в разработку систем искусственного интеллекта
// NEWSru.ua // Авто // 6 ноября 2015 г.
Искусственный интеллект провалил IQ-тест для младших школьников
// NEWSru.ua // В мире // 7 октября 2015 г.
Роботы заполонят офисы в ближайшие 5 лет - эксперты
// NEWSru.ua // В мире // 18 ноября 2013 г.
Лондон перестанет быть европейской столицей покера
// NEWSru.ua // Спорт // 11 февраля 2011 г.
В Египте живёт девятилетний мальчик-компьютер
// NEWSru.ua // В мире // 28 января 2008 г.
Опера "Тест Тьюринга" повествует об искусственном интеллекте
// NEWSru.ua // Культура // 28 мая 2007 г.