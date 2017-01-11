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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 11 января 2017 г.
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"Химик" обыграл румынскую "Орадю" в баскетбольной Лиге Чемпионов
время публикации: 11:09
последнее обновление: 11:11
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"Химик" обыграл румынскую "Орадю" в баскетбольной Лиге Чемпионов

В Южном завершился матч баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА, в котором украинский "Химик" принимал румынскую "Орадю" и одержал уверенную победу, сообщает официальный сайт соревнований, пишет УНИАН.

Матч завершился со счетом 78:49.

Хозяева площадки имели преимущество на протяжении всего матча. Если в первой четверти оно выражалось в минимальном 19:18, то затем быстро росло. 19:14, 19:6 и 21:11 - результаты последующих четвертей.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниэль Бехерано, на счету которого 19 очков и 9 подборов.

Таким образом, "Химик" одержал 3-ю победу при 9-ти поражениях, но не сможет уйти с последнего места в турнирной таблице. У оппонентов по группе не менее 4 побед.

Ранее сообщалось, что "Будивельник" и "Химик" победили в чемпионате баскетбольной Суперлиги.

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