Цуренко пробилась в четвертьфинал в австралийском Хобарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в 1/4 финала турнира WTA International в Хобарте (Австралия). В матче второго раунда киевлянка обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон - 6:4, 6:4, сообщает Укринформ.
Характерно, что это первая в карьере победа Цуренко над Ларссон. Поединок продолжался 1 час 27 минут.
Следующая соперница украинки определится в матче между американкой Шелби Роджерс и Ларой Арруабарреной из Испании.
Ранее в Хобарте украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в четвертьфинал соревнований в парном разряде.
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