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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 11 января 2017 г.
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Цуренко пробилась в четвертьфинал в австралийском Хобарте
время публикации: 12:18
последнее обновление: 12:18
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Цуренко пробилась в четвертьфинал в австралийском Хобарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в 1/4 финала турнира WTA International в Хобарте (Австралия). В матче второго раунда киевлянка обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон - 6:4, 6:4, сообщает Укринформ.

Характерно, что это первая в карьере победа Цуренко над Ларссон. Поединок продолжался 1 час 27 минут.

Следующая соперница украинки определится в матче между американкой Шелби Роджерс и Ларой Арруабарреной из Испании.

Ранее в Хобарте украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в четвертьфинал соревнований в парном разряде.

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