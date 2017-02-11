На матч с "Валенсией" игроки "Бетиса" надели футболки "Мы все Зозуля"

Футболисты "Бетиса" в очередной раз поддержали украинского форварда Романа Зозулю, пишет Сhampion.

После поддержки украинца в коллективном письме, игроки "Бетиса" решили пойти еще дальше. Так, футболисты "Бетиса" вышли на матч 22-го тура Примеры против "Валенсии" в футболках "Мы все Зозуля".

Ранее сообщалось, что Зозуля вернулся к тренировкам с "Бетисом".

Напомним, ультрас "Райо Вальекано", у которых коммунистические взгляды, записали Зозулю в нацисты.

Сам Роман впоследствии заявил фанатам, что не связан с военизированными или неонацистскими организациями. В итоге "Бетис" вернул Зозулю с Райо из-за конфликта с фанатами.

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