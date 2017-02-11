Леся Цуренко выиграла первый матч для сборной Украины в Fed Cup с Австралией

В Харькове завершился первый поединок матча Кубка Федерации Украина - Австралия, в котором Леся Цуренко обыграла Дарью Гаврилову, сообщает Большой теннис Украины.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 16 минут и все это время полным преимуществом владела наша спортсменка. В первом сете соперницы на равных играли до счета 2:2, после чего Цуренко выиграла четыре гейма подряд - 6:2.

Вторая партия началась с того, что Гаврилова сделал брейк и выиграла два гейма подряд. Но, затем Цуренко ответила пятью геймами подряд - 5:2.

В концовке соперницами обменялись выигранными геймами - 6:3. Таким образом, счет в матче стал 1:0 в пользу сборной Украины.

Как сообщалось, матч Кубка Федерации Украина - Австралия проходит в Харькове 11-12 февраля.

Отметим, киевлянка Леся Цуренко на этой неделе занимает 54-е место в обновленном в понедельник, 6 февраля, рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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