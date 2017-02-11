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NEWSru.ua // Спорт // Суббота, 11 февраля 2017 г.
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В Киеве попрощались с легендарным вратарём Виктором Чановым
время публикации: 20:06
последнее обновление: 20:07
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В Киеве попрощались с легендарным вратарём Виктором Чановым

В субботу, 11 февраля, в Киеве в олимпийском дворике на НСК "Олимпийский" прошла траурная церемония прощания с легендарным украинским вратарем "Динамо" и сборной СССР Виктором Чановым, передает ZN.ua.

Как отмечается, попрощаться со знаменитым футболистом пришли многие известные лица. Среди них экс-игроки "Динамо" Алексей Михайличенко, Василий Рац, Сергей Ковалец, Владимир Мунтян, Юрий Дмитрулин, а также коллега по амплуа Чан ова Александр Шовковский, президент киевского клуба Игорь Суркис и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова, политик Владимир Литвин, журналист Дмитрий Гордон, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и другие.

Напомним, известный советский и украинский футбольный вратарь, тренер Виктор Чанов умер 8 февраля.

Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провел в донецком "Шахтере", затем перешел в киевское "Динамо". В столичной команде Чанов выступал девять лет – до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с "Динамо" в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы).

С 1995 года начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".

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Суббота, 11 февраля 2017 г.  

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