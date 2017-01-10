Украинский фри-файтер тяжеловес Игорь Слюсарчук добыл победу на турнире WKG в Китае

Воспитанник тернопольского "Характерника" 27-летний фри-файтер Игорь Слюсарчук одержал победу на турнире WKG.

Турнир проходил в Китае, в городе Харбин, передает 20minut.ua.

Спортсмен выступал в супертяжелой весовой категории +93 кг.

"Несколько месяцев назад мой наставник Валерий Чеботарь и компания Peresvit Promotion вместе с Михаилом Росохатым предложили поехать в Китай на турнир WKG в город Харбин, - рассказывает Игорь Слюсарчук. - Я уже был в Китае на турнирах и зная уровень тамошней организации поединков – согласился и мы начали подготовку".

Соперника Игоря назвали заранее, им оказался боец из Дагестана Тимур Айдемиров.

"Что касается моего соперника, то антропометрические данные у него большие – он выше, а также тяжелее меня на 12 килограмм, - рассказывает Слюсарчук. - Как упоминал ранее, соперник дагестанец, а значит у него сильная школа борьбы и, как позже оказалось и "ударки". Я уже был морально настроен к серьезному бою так как из Дагестана простых соперников не бывает. Очень волевые и физически сильные ребята там".

Подготовка тернопольского спортсмена проходила в несколько этапов. Тренировки проходили во Львове, Тернополе и польском городе Жешув.

"Спасибо всем кто мне помогал, - отметил спортсмен после боя. - И попутно хочу поздравить всех с великим праздником Рождества Христова и пожелать мира, здоровья, мира и достатка каждой семье".

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