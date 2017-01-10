Украинец Долгополов уступил первой ракетке Люксембурга, а Савчук вышла в 1/4 парного разряда WTA Hobart International

Первая ракетка Украины Александр Долгополов (№63 в рейтинге АТР) не сумел преодолеть стартовый раунд на турнире ATP Apia Sydney International в Сиднее (Австралия). Об этом сообщает Сегодня.
В матче первого круга Долгополов за два часа уступил представителю Люксембурга Жилю Мюллеру со счетом 6:3, 3:6, 5:7.
Оба теннисиста допустили по шесть двойных ошибок за матч. На счету Долгополова восемь эйсов, у Мюллера – 14.
Жиль Мюллер занимает 34-е место в рейтинге АТР, он – первая ракетка Люксембурга.
Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в четвертьфинал соревнований в парном разряде на турнире WTA Hobart International в Австралии
В стартовом матче румынско-украинский дуэт Ралука-Йоана Олару/Савчук уверенно обыграл голландско-шведскую пару Кики Бертенс/ Йоханна Ларссон, посеянную под 2-м номером - 6:4, 6:2, сообщает Укринформ.
Матч продолжался 62 минуты. На счету победительниц два эйса, столько же двойных ошибок и три брейка.
Савчук и Олару в четвертый раз в истории дуэта сыграют в 1/4 финала турнира WTA. В следующем раунде их ждет противостояние с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.
Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина в рейтинге WTA по состоянию на 9 января 2017 поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, таким образом обновив национальный рекорд в этом престижном мировом рейтинге.
|
Cсылки по теме:
На турнире в Брисбене триумфовала чешская теннисистка
// NEWSru.ua // Спорт // 7 января 2017 г.
Свитолина уступила чешке Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене
// NEWSru.ua // Спорт // 6 января 2017 г.
Лучшей спортсменкой 2016 года по версии XSPORT стала волейболистка Кодола
// NEWSru.ua // Спорт // 4 января 2017 г.
Долгополов проиграл Надалю на теннисном турнире в Брисбене, а Марченко уступил хорвату в Дохе
// NEWSru.ua // Спорт // 4 января 2017 г.
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
// NEWSru.ua // Спорт // 3 января 2017 г.