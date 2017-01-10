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Украинец Долгополов уступил первой ракетке Люксембурга, а Савчук вышла в 1/4 парного разряда WTA Hobart International
время публикации: 12:05
последнее обновление: 12:13
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Первая ракетка Украины Александр Долгополов (№63 в рейтинге АТР) не сумел преодолеть стартовый раунд на турнире ATP Apia Sydney International в Сиднее (Австралия)

Первая ракетка Украины Александр Долгополов (№63 в рейтинге АТР) не сумел преодолеть стартовый раунд на турнире ATP Apia Sydney International в Сиднее (Австралия). Об этом сообщает Сегодня.

В матче первого круга Долгополов за два часа уступил представителю Люксембурга Жилю Мюллеру со счетом 6:3, 3:6, 5:7.

Оба теннисиста допустили по шесть двойных ошибок за матч. На счету Долгополова восемь эйсов, у Мюллера – 14.

Жиль Мюллер занимает 34-е место в рейтинге АТР, он – первая ракетка Люксембурга.

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в четвертьфинал соревнований в парном разряде на турнире WTA Hobart International в Австралии

В стартовом матче румынско-украинский дуэт Ралука-Йоана Олару/Савчук уверенно обыграл голландско-шведскую пару Кики Бертенс/ Йоханна Ларссон, посеянную под 2-м номером - 6:4, 6:2, сообщает Укринформ.

Матч продолжался 62 минуты. На счету победительниц два эйса, столько же двойных ошибок и три брейка.

Савчук и Олару в четвертый раз в истории дуэта сыграют в 1/4 финала турнира WTA. В следующем раунде их ждет противостояние с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина в рейтинге WTA по состоянию на 9 января 2017 поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, таким образом обновив национальный рекорд в этом престижном мировом рейтинге.

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